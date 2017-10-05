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معهد الفلك: "بدر الحصاد" يكتمل في السماء مساء اليوم

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مصراوي Masrawy

معهد الفلك: "بدر الحصاد" يكتمل في السماء مساء اليوم

05:32 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الدكتور أشرف لطيف

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الدكتور أشرف لطيف تادروس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن بدر شهر محرم الحالي الذي يكتمل في وقت لاحق اليوم هو بدر الحصاد، مشيرًا إلى أن بدر "الحصاد" ليس القمر السوبر أو العملاق كما يعتقد البعض لكنه هو بدر القمر التالي لذروة الخريف أي الذي يأتي بعد يوم الاعتدال الخريفي.

وقال رئيس قسم الفلك، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن ذروة الخريف كانت في يوم 22 سبتمبر الماضي، وفي ذلك التوقيت كان قمر شهر ذي الحجة مكتملًا بالفعل ولهذا لم يتم احتسابه أنه بدر الحصاد، وعليه فإن قمر الشهر التالي له وهو شهر محرم يكون هو بدر الحصاد.

وأوضح "تادروس"، أن القمر اكتسب هذا اللقب "بدر الحصاد" نظرًا لما كان المزارعون الغربيون يقومون به من جمع لحصاد مزارعهم ليلًا على ضوء القمر لتخزينه في هذه الأيام قبل حلول فصل الشتاء قارس البرودة في مناطق ودول قارة أوروبا وغيرها.

وتابع، أن بدر القمر سيشرق اليوم في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وسيغرب في الساعة السادسة والربع صباح اليوم التالي.

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