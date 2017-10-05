مقتل 10 باكستانيين وإصابة 14 آخرين في تفجير انتحاري

إسلام أباد - (د ب أ):

قالت الشرطة الباكستانية إن انتحاريا فجر نفسه بين المصلين في مرقد صوفي في جنوب غربي باكستان، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين .

وقال مسؤول الشرطة خان زيب لوكالة الأنباء الألمانية، إن منفذ العملية شق طريقه إلى مجمع ضريح فتح بور، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لأحد شيوخ الصوفية في منطقة جهال مجسي بإقليم بلوشستان.

وقال محمد أيوب، وهو مسؤول آخر بالشرطة، إن مئات المصلين كانوا يؤدون طقوسا أخرى بالضريح، عندما وقع التفجير.

وأضاف زيب أن مسؤولا أمنيا حاول وقف الانتحاري عند المدخل، كان من بين القتلى.

وقال زيب إن 14 شخصا على الأقل اصيبوا في التفجير، وتم علاجهم في أحد مستشفيات البلدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن ميليشيا تنظيم داعش الإرهابي وفروعه المحلية، طالما استهدفت الشيعة والصوفيين في بلوشستان في الفترة الأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي، قتل تفجير انتحاري ، زعمت داعش مسؤوليتها عنه ، أكثر من 50 من المصلين في ضريح آخر في بلوشستان.

ويعد بلوشستان أكثر الأقاليم اتساعا واضطرابا في باكستان إلى جانب أنه يتاخم كل من أفغانستان وإيران.

ويتعرض الإقليم لتهديد متعدد الأوجه من جماعات جهادية مثل حركة طالبان وميليشيات طائفية سنية ومقاتلين قوميين ينشدون تحرير إقليمهم.