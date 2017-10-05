مصر تدين هجوم حركة طالبان على القوات الأفغانية

القاهرة - (مصراوي):

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الهجوم الذي شنته حركة طالبان على قوات الجيش والشرطة بولاية أرزغان في أفغانستان، مما أسفر عن استشهاد نحو 24 جنديًا أفغانيًا.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكداً على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ولقى 24 عنصرًا من القوات الأمنية مصرعهم، فى هجوم شنه مسلحو حركة طالبان بولاية أرزغان جنوبى أفغانستان.

وقال أمين الله خالقى مديرية تشورة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن 18 جنديا بالجيش الوطنى و6 عناصر شرطة قتلوا بنيران مسلحى حركة طالبان".. موضحا أن المتمردين بدأوا منذ 6 أيام هجوما واسع النطاق على الحواجز الأمنية بالمنطقة، حيث خاضوا معارك مع القوات الحكومية هناك.