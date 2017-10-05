مقتل هارب من أحكام وإصابة ضابط شرطة في مواجهات أمنية بأسيوط

كتب – محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل المتهم بقتل خفير نظامي بأسيوط خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطه، وإصابة ضابط خلال المواجهة.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، شكلوا فريق بحث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط "أحمد.ح"، السابق اتهامه في 3 قضايا (سلاح ومقاومة سلطات)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن ثلاث سنوات فى قضية "سلاح"؛ لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته تجاه خفير نظامي يدعى "منصور.إ" من قوة مركز شرطة البداري، والذي كان معينا لتأمين المستشفى المودع بها جثمان شقيقه "محمود حسنى حمدالله"، 33 سنة، مزارع، سبق اتهامه في 3 قضايا (قتل وسلاح ومقاومة سلطات)، والذي لقي مصرعه خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة؛ مما أسفر عن وفاة الخفير النظامي وفر هاربًا.

وأكدت التحريات والمعلومات هروب المتهم إلى محافظة القاهرة واختبائه بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، قامت مأمورية بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن أسيوط والقاهرة، وقوات الأمن المركزي، باستهداف المتهم المذكور بمحل اختبائه، وحال استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلته إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة، ومصرع المتهم المذكور.

وقد ضُبط بحوزة المتهم المذكور؛ بندقية آلية، وخزينتين لذات السلاح بهما 10 طلقات من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.