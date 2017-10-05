إصابة طالب سقط من «مرجيحة» بمدرسة في الشرقية.. والمعلمون لزملائه: خدوه واطلعوا بره

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اُصيب تلميذ بالصف السادس الإبتدائي، بمدرسة «الشهيد إسلام عبدالمنعم»، بقرية «المسلمية» بالزقازيق في الشرقية، بنزيف داخلي بالمخ؛ إثر سقوطه من «مُرجيحة» داخل فناء المدرسة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا والد الطفل «محمد جمال محمد عبدالجليل» 12 عامًا، تلميذ بالصف السادس بمدرسة «الشهيد إسلام عبدالمنعم»، يتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال والتسبب في إصابة نجله بنزيف داخلي بالمخ.

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وأوضح مُقدم البلاغ، أن زملاء نجله أخبروه بسقوطه من فوق «مُرجيحة» في فناء المدرسة، بعدما أحضرهم مُدرس النشاط إلى الفناء وتركهم وحدهم، وحينما حدثت إصابته ذهبوا به إلى المُدرسين فكان ردهم «خدوه واطلعوا بره».

وأشار البلاغ، إلى أن والد الطفل اصطحبه لطبيب مُخ وأعصاب، حيث أخبره الأخير بحاجة نجله إلى المكوث بالمستشفى تحت الرعاية، خاصةً وانه تعرض لنزيف داخلي بالأم العنكبوتية بالمخ، منوهًا بأن نجله سبق وكُسرت قدمه أيضًا داخل المدرسة، فيما أخبره مدير المدرسة بعمل تحقيق في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.