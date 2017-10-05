القوات المسلحة تنتهي من تنفيذ أول مستشفى تخصصي للكبد بالبحيرة

التحرير

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام المقبلة، أول مستشفى تخصصي للكبد في قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بتكلفة 53 مليون جنيه، عقب الانتهاء من تطويره من مستشفى تكامل إلى مستشفى تخصصي.

وقال اللواء أمين محمد أمين، مدير المشروعات لقطاع المستشفيات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، إن تكلفة المشروع 53 مليون جنيه.

وأشار أمين، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت في مايو 2015، موضحًا أن المبني مكون من دور أرضي ودورين يضمان 9 عيادات تخصصية وعيادة أسنان وصيدلية ومعمل تحاليل وعيادات أشعة تليفزيونية و5 أسرة عناية مركزة وجناح مناظير كامل، يحتوي على 2 غرفة مناظير، وغرفة إفاقة وغرفة تحضير للمرضي وتعقيم مركزي.

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وتابع مدير المشروعات، أنه بدأ العمل التجريبي بكافة العيادات التخصصية بالمستشفي، حيث أنه تم إجراء 20 عملية منظار، معلنًا افتتاحها خلال الأيام المقبلة ضمن المشروعات التي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها الفيديو كونفرانس بالمحافظات.

من جانبه، أكد المهندس محمد مغازي الفار رئيس الشركة المنفذة للمشروع، أن مستشفى دنشال للكبد أول مستشفى تخصصي بمنطقة الدلتا، حيث روعي في إنشائه التطورات العالمية في إنشاء المستشفيات.​