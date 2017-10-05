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مديرو أمن المحافظات يتفقدون الحالة الأمنية بالمواقع الشرطية والمنشآت الهامة

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مصراوي Masrawy

مديرو أمن المحافظات يتفقدون الحالة الأمنية بالمواقع الشرطية والمنشآت الهامة

05:04 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مديرو أمن المحافظات يتفقدون الحالة الأمنية بالمواقع الشرطية والمنشآت الهامة

كتب - علاء عمران:

واصل مديرو أمن (الإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والغربية، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والأقصر)، جولاتهم الميدانية؛ والتي تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشأة الحيوية والعامة للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

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