مديرو أمن المحافظات يتفقدون الحالة الأمنية بالمواقع الشرطية والمنشآت الهامة
مديرو أمن المحافظات يتفقدون الحالة الأمنية بالمواقع الشرطية والمنشآت الهامة
05:04 م الخميس 05 أكتوبر 2017
كتب - علاء عمران:
واصل مديرو أمن (الإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والغربية، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والأقصر)، جولاتهم الميدانية؛ والتي تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشأة الحيوية والعامة للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.
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