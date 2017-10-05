وزير السياحة يبحث زيادة التعاون المشترك مع عدد من المسؤولين الإيطاليين

القاهرة- (أ ش أ):

عقد وزير السياحة يحيى راشد عددًا من اللقاءات المهمة مع مسئولين إيطاليين بنفس القطاع على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا للفاتيكان للإعلان عن مسار رحلة العائلة المقدسة؛ حيث التقى نائب وزير الثقافة الإيطالي والمسئولة عن ملف السياحة دورينا بيانكي ورئيس الاتحاد الإيطالي لشركات السياحة، وعددا من منظمي الرحلات الإيطاليين ومسئولي الحج الفاتيكاني.

وشارك الوزير في اللقاءات، السفير المصري بروما هشام بدر والقائم بأعمال السفارة المصرية بالفاتيكان تامر توفيق، بالإضافة لممثلي الإعلام المهني والسياحي.

وألقى الوزير- في إطار زيارته للفاتيكان- كلمة عن أهمية هذه الزيارة التاريخية وقدم شرحا تفصيليا لمسار رحلة العائلة المقدسة ، واستعرض الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية وخطط التحرك الراهنة، مؤكدا أهمية استعادة حركة السياحية الإيطالية التي تُعد إحدى الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

بدوره، ألقى السفير المصري بروما هشام بدر كلمة أكد فيها على أهمية دفع جهود التنشيط السياحي.

وحظيت زيارة راشد للفاتيكان بتغطية إعلامية مكثفة من معظم وكالات الأنباء والصحف العالمية ، ومنها الإيطالية ؛ مثل : "إل اوبسرفاتور رومانو" و"لا ستامبا" و"إل سيكولو"، ووكالة الأنباء "أجونسيا نوفا" ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة الأخبار بالتليفزيون الإيطالي الرسمي Rainews24.

وبث تليفزيون الفاتيكان الرسمي TV2000 تقارير حول الزيارة، إضافة إلى مقابلة أجراها مع الوزير يحيى راشد.​