الجيش الوطني الليبي يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، بيانًا تهنئ فيه الشعب والجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال البيان إن الجيش الليبي "يقف بكل شموخ وكبرياء أمام ذكرى من ذكريات الأمة العربية الخالدة صنعها الجيش المصري البطل وكان لنا شرف المشاركة الحقيقة فيها".

وأضاف أن "ذكرى أكتوبر هي ذكرى مجيدة في تاريخ الجيوش العربية التى كان لها دورًا فاعلاً في إثبات قوة وصلابة الجندي العربي."



وجاء في البيان: "يسر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعلى رأسها السيد المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر ورفاقه الاشاوس رفاق خنادق الكرامة إن تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للشعب والجيش المصري الباسل والقيادة المصرية بهذه المناسبة العظيمة التي اعادت للأمة العربية هيبتها ومكانتها في المنطقة".

وأكد البيان أن "الجيش الليبي لن يفرط في المكتسبات التاريخية، ولا في الأرض الغالية."