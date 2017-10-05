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أستراليا تخطف تعادلًا ثمينًا من سوريا في تصفيات المونديال (فيديو)

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أستراليا تخطف تعادلًا ثمينًا من سوريا في تصفيات المونديال (فيديو) أستراليا تخطف تعادلًا ثمينًا من سوريا في تصفيات المونديال (فيديو)

التحرير

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تعادل منتخب سوريا، أمام نظيره الأسترالي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، على ملعب «هانج جيبات» بماليزيا، في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات 2018.

سجل روبي كروس هدف منتخب أستراليا في الدقيقة 40 من عمر الشوط، بعد متابعة رائعة لتصبح النتيجة 1/0. 

وفي الشوط الثاني كثف السوري من محاولات الهجومية، حتى تمكن عمر السومة من ادراك التعادل في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

ويقام لقاء العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في أستراليا على أن يتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، ودول الكاريبي "الكونكاكاف" على بطاقة التأهل رسميًا إلى مونديال روسيا.

وأنهت سوريا دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، فيما احتلت أستراليا المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

هدف أستراليا..

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هدف سوريا..


 

 

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التحرير

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