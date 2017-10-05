بالصور.. افتتاح عدد من المشروعات في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، ميداني الشهداء والسلام بالمدخل الجنوبي والشمالي بمركز مطاي، بعد انتهاء عملية تطويرهم، بحضور عدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من المواطنين، في إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر.

أكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بالمحافظة بما يليق بها والمساهمة في تحقيق السيولة المرورية، معرباً عن سعادته بالمظهر الحضاري المتميز للميدانين، ومقدما الشكر لكل من ساهم في عملية التطوير.

شملت عملية التطوير، بعض الأعمال لكلية الفنون الجميلة والتي تضمنت النصب التذكاري على المدخل الشمالي لمدينة مطاي بميدان الشهداء والذي يعبر فيه الفنان عن مصر بأم الشهيد تحتضن أبناءها الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة وطنهم، والتمثال الآخر بميدان السلام وهو يمثل تشكيلا مباشرا بالمعادن من خامة الحديد في شكل تشكيلي فني مبتكر باستخدام السالب والموجب يمثل مجموعة من حمامات السلام، وذلك المدخل الجنوبي بمدينة مطاي.

كما افتتح المحافظ كوبري البهنسا، بمركز بني مزار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، والتي بلغت تكلفتها قرابة 3 ملايين و200 ألف جنيه.

الكوبري نفذته الهيئة العامة للطرق والكباري ويربط كوبري البهنسا الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا بالصحراوي الغربي على البحر اليوسفي، بطول 100 متر، وعرض يصل إلى 14 مترًا.