بالصور.. افتتاح عدد من المشروعات في المنيا
بالصور.. افتتاح عدد من المشروعات في المنيا
04:45 م الخميس 05 أكتوبر 2017
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
تضم كتبا عمرها 150 عاما.. مكتبة "اليرموك" تنتظر "خوسيه ألبرتو" لإنقاذها
المنيا- ريمون الراوي:
افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، ميداني الشهداء والسلام بالمدخل الجنوبي والشمالي بمركز مطاي، بعد انتهاء عملية تطويرهم، بحضور عدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من المواطنين، في إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر.
أكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بالمحافظة بما يليق بها والمساهمة في تحقيق السيولة المرورية، معرباً عن سعادته بالمظهر الحضاري المتميز للميدانين، ومقدما الشكر لكل من ساهم في عملية التطوير.
شملت عملية التطوير، بعض الأعمال لكلية الفنون الجميلة والتي تضمنت النصب التذكاري على المدخل الشمالي لمدينة مطاي بميدان الشهداء والذي يعبر فيه الفنان عن مصر بأم الشهيد تحتضن أبناءها الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة وطنهم، والتمثال الآخر بميدان السلام وهو يمثل تشكيلا مباشرا بالمعادن من خامة الحديد في شكل تشكيلي فني مبتكر باستخدام السالب والموجب يمثل مجموعة من حمامات السلام، وذلك المدخل الجنوبي بمدينة مطاي.
كما افتتح المحافظ كوبري البهنسا، بمركز بني مزار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، والتي بلغت تكلفتها قرابة 3 ملايين و200 ألف جنيه.
الكوبري نفذته الهيئة العامة للطرق والكباري ويربط كوبري البهنسا الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا بالصحراوي الغربي على البحر اليوسفي، بطول 100 متر، وعرض يصل إلى 14 مترًا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد
-
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح البوابة الشمالية في احتفالات أكتوبر
-
محافظ الدقهلية: انتصارات أكتوبر تذكرنا بفضل شهداء الوطن
-
بعد 44 عاما.. "مصراوي" يحاور أول من رفع العلم على أرض سيناء
إعلان
إعلان