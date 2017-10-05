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14 اتفاقية بين روسيا والسعودية في ختام زيارة الملك

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مصراوي Masrawy

14 اتفاقية بين والسعودية في ختام زيارة الملك

04:46 م الخميس 05 أكتوبر 2017

14 اتفاقية بين روسيا والسعودية في ختام زيارة الملك

فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان

موسكو (أ ش أ)

وقعت روسيا والمملكة العربية اليوم الخميس 14 اتفاقية ثنائية، في ختام محادثات القمة التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين).

ووقعت حكومتا البلدين اتفاقا للتعاون في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات العامة الروسية والاتصال وتكنولوجيا المعلومات السعودية.

وجرى التوقيع - أيضا - على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والتجارة والاستثمارات في المملكة العربية السعودية.

ووُضعت خريطة طريق للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التوقيع على برنامج للتعاون في مجال الثقافة للفترة 2017-2019، وبرنامج للتعاون الزراعي وبرنامج تعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) أن المملكة العربية السعودية وافقت على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة (إس-400).

وكانت قد جرت مراسم استقبال لخادم الحرمين - الذي وصل إلى موسكو أمس - في قاعة (أندرييفسكي) بالكرملين، حيث التقى الرئيس الروسي بالملك السعودي، وتصافحا واستمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، أعقب ذلك محادثات جرت بينهما بحضور وفدي الجانبين.

وضم الوفد الروسي كلا من وزراء الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو والطاقة ألكسندر نوفاك ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما ضم الوفد السعودي كلا من وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ومسؤولين سعوديين آخرين.

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