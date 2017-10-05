إعصار خافيير: مقتل شخص في هامبورج وإغلاق حديقة حيوان برلين
إعصار خافيير: مقتل شخص في هامبورج وإغلاق حديقة حيوان برلين
04:45 م الخميس 05 أكتوبر 2017
حديقة حيوانات برلين
برلين (د ب أ)
أغلقت حديقة حيوانات برلين أبوابها أمام الزوار، بسبب إعصار خافيير الذي ضرب شمالي ألمانيا.
وأعلنت إدارة الحديقة أن قرار الغلق جاء من أجل الحفاظ على سلامة الحيوانات.
كما قتل رجل في هامبورج بسبب الإعصار، الذي أدى إلى سقوط شجرة فوق سيارته، حسبما ذكرت قوات الحماية المدنية.
وكانت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية الألمانية قد أعلنت ،في وقت سابق، وقف حركة القطارات إلى برلين وهامبورج بسبب الإعصار.
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