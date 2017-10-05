روسيا: السعودية مهتمة بشراء منظومة صواريخ "إس-400"
رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين
موسكو (د ب ا)
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، أن السعودية تبدي اهتماما بشراء عدد من منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.
وقال روجوزين، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "الاهتمام موجود بالطبع، وهناك مباحثات تجري حول إس-400، لكن لم يتم حتى الآن صياغة ذلك رسميا"، بحسب قناة" روسيا اليوم".
تأتي تصريحات روجوزين فيما يقوم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة لروسيا على رأس وفد رفعي المستوي، هي الأولي لملك سعودي لروسيا.
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