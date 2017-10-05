مقتل 4 باكستانيين وإصابة العشرات في تفجير مرقد صوفي

إسلام أباد (د ب أ)

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرين، عندما انفجرت قنبلة في مرقد صوفي في جنوب غربي باكستان اليوم الخميس، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال ضابط الشرطة محمد أيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن القنبلة انفجرت خلال إحياء الذكرى السنوية لشيخ صوفي في منطقة جهال مجسي بإقليم بلوشستان.

وأضاف أيوب أن المئات من أنصاره كانوا بالمرقد عند وقوع التفجير.

وذكرت قناة "دنيا" الباكستانية أن عدد القتلى بلغ 12 شخصا.

وقال ضابط الشرطة إن طبيعة التفجير لا تزال تخضع للتحقيق، لكن النتائج الأولية تشير إلى انتحاري قد يكون فجر نفسه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن كل من ميليشيا تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وفروعه المحلية طالما استهدفت الشيعة والصوفيين في بلوشستان في الفترة الأخيرة.

ويعد بلوشستان أكثر الأقاليم اتساعا واضطرابا في باكستان إلى جانب أنه يتاخم كل من أفغانستان وإيران.

ويتعرض الإقليم لتهديد متعدد الأوجه من جماعات جهادية مثل حركة طالبان وميليشيات طائفية سنية ومقاتلين قوميين ينشدون تحرير إقليمهم.