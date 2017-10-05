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المحكمة الدستورية الإسبانية تحظر جلسة لبرلمان كتالونيا لبحث إعلان الاستقلال

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مصراوي Masrawy

المحكمة الدستورية الإسبانية تحظر جلسة لبرلمان كتالونيا لبحث إعلان الاستقلال

04:35 م الخميس 05 أكتوبر 2017

المحكمة الدستورية الإسبانية تحظر جلسة لبرلمان كتالونيا لبحث إعلان الاستقلال

المحكمة الدستورية الإسبانية

مدريد (د ب أ)
قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بحظر الجلسة، التي يعتزم برلمان إقليم كتالونيا عقدها لمناقشة إعلان الاستقلال عن إسبانيا، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

كان الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الانفصالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور و"يدمر" حقوق النواب في الإقليم.

ويأتي حظر المحكمة الدستورية بعد يوم من دعوة جماعات موالية للاستقلال إلى عقد الجلسة الاثنين القادم.

وكان سيرأس الجلسة رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمونت، وكان سيسعى إلى تحديد الخطوات التالية باتجاه الانفصال.

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