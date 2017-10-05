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العاهل السعودي ينتقد إيران بشدة خلال زيارته التاريخية لروسيا

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي ينتقد إيران بشدة خلال زيارته التاريخية لروسيا

04:31 م الخميس 05 أكتوبر 2017

العاهل السعودي ينتقد إيران بشدة خلال زيارته التاريخية لروسيا

العاهل السعودي وفلاديمير بوتين

موسكو (د ب ا)

انتقد العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز بشدة اليوم الخميس إيران في أول زيارة يقوم بها لروسيا ، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وقال سلمان- في تصريحات خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشرتها وكالة انترفاكس الروسية اليوم- إنه يتعين على إيران التخلي عن التدخل في صراعات الشرق الاوسط، حيث أن مثل هذا التدخل من شأن زعزعة الاستقرار في المنطقة.

تجدر الاشارة إلى أن كلا من ايران والسعودية يساند طرفا مناوئا للاخر في كل من سوريا واليمن، كما أن ، مثلها في ذلك مثل ايران، تعد شريكا رئيسيا لحكومة بشار الاسد في سوريا التي تعارضها .

وفسر المراقبون على نطاق واسع زيارة العاهل السعودي لموسكو على انها بادرة على تنامى النفوذ الروسي في الشرق الاوسط.

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