الألمانية: طائرات التحالف تستهدف رتلا للقوات الحكومية شرق سوريا

حلب (د ب أ)

قصفت طائرات التحالف الدولي رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات الحكومية السورية في منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية، ما اوقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر الرتل .

وقالت مصادر في المعارضة السورية: "طائرات حربية تابعة للتحالف استهدفت رتلا مكونا من أربع دبابات وخمس عربات مدرعة، وثماني سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات، وذلك قرب معسكر كبد، الذي يبتعد مسافة 13 كيلومتراً غرب قاعدة التنف العسكرية الامريكية، وأن سبعة عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على الاقل، قتلوا وأصيب أكثر من 16 آخرين، كما دمرت عدة آليات عسكرية ".

واضافت المصادر: "طائرات أمريكية وجهت إنذارا للرتل، إلا أنه أكمل تقدمه باتجاه مناطق يسيطر عليها جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بمحيط قاعدة التنف لتقوم الطائرات الحربية باستهدافه بشكل مباشر".

وكانت طائرات التحالف ومدفعيته استهدفت خلال الشهرين الماضيين عدة أرتال، ومواقع تابعة للقوات الحكومية والحرس الثوري الإيراني في محيط قاعدة التنف العسكرية الأمريكية، بعد محاولتها التقدم باتجاه معبر التنف الحدودي .