مصدر قضائي: تأجيل دعاوى مجلس الدولة بسبب إجازة أكتوبر

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، إنه سيتم تأجيل نظر الدعاوى التي كان مقررًا نظرها اليوم الخميس، إداريًا، بسبب إجازة الدولة الرسمية احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم تحديد جلسات لنظر القضايا الأيام المقبلة، ليتم تداولها عقب ذلك بصورة طبيعية.

وكان مجلس الدولة بدأ في أول أكتوبر العام القضائي الجديد بعد فترة أجازه القضاة، حيث أقر المجلس التشكيل الجديد لدوائر القضاء الإداري والإدارية العليا استعدادًا لنظر مئات الدعاوى التي أقيمت الأشهر الماضية على مستوى الجمهورية.

ومن بين الدعاوى التي كان محددًا لها جلسة اليوم، دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز، رقم 34258 لسنة 71 قضائية، والمقامة من علي أيوب المحامي.

طالبت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز.

بجانب ذلك كان مقررًا أيضًا أن تنظر المحكمة الإدارية العليا طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة في 8 يونيو الماضي وذلك بعد تنحي المستشار حسن البرعي، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.