سائق يعذب زوجته لرفضها تحرش زملائه بها في حلوان

كتب - محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق لاتهامه بتعذيب زوجته وقيامه بحلق شعر رأسها كاملاً لرفضها تحرش زملائه بها في حلوان.

بدأت الواقعة عندما تلقى العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من "م.ا" ربة منزل تتهم زوجها بتقييدها بالحبال وتعذيبها وحلق شعرها كاملاً.

وقالت؛ إن زوجها كان يحضر أصدقائه إلى المنزل ويتعاطون المخدرات وقام أحدهم بالتحرش بها وعندما عاتبته قام بالاعتداء عليها.

وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد أحمد عباس معاون مباحث حلوان، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة واللواء طارق علام نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.