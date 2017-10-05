ضبط 50 ألف مخالفة مرورية على مدار 24 ساعة

كتب علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، ومواجهة حوادث المرور.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 49453 مخالفة مرورية متنوعة، 1874 دراجة نارية مخالفة، 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

شرطة المرور تضبط ٤٩ الف مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة