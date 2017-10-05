تعرف على التشكيل الكامل للجان النوعية في البرلمان -انفوجرافيك
تعرف على التشكيل الكامل للجان النوعية في البرلمان -انفوجرافيك
04:34 م الخميس 05 أكتوبر 2017
كتب- محمود رمزي:
ينشر "مصراوي" أسماء التتشكيل الكامل لرؤساء الـ"25" لجنة نوعية بمجلس النواب، بعد إجراء الانتخابات الثلاثاء الماضي.
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