أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. التلفزيون الياباني يصور فيلما وثائقيا عن ملكات مصر الفرعونية بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. التلفزيون الياباني يصور فيلما وثائقيا عن ملكات الفرعونية بأسوان

04:22 م الخميس 05 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    7d47eecdeb.jpg

  • عرض 5 صورة

    2017_10_5_16_22_28_506.jpg

  • عرض 5 صورة

    7f28de4311.jpg

  • عرض 5 صورة

    71ca65cb79.jpg

  • عرض 5 صورة

    689b5dfe97.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد

الألبوم التالى

بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد

أسوان- إيهاب عمران:

أنهى وفد التليفزيون الياباني NHK برئاسة المخرج الياباني "سوزوكي" زيارته لأسوان، وقام خلالها بتصوير معبد كوم أمبو ومعبد إيزيس ومناظر متفرقة لنهر النيل ومدينة أسوان والحقول، وذلك لإعداد برنامج وثائقي عن ملكات مصر الفرعونية بعنوان "لغز ملكات مصر القديمة".

وقال أحمد علي عبيد مسؤول المركز الصحفي بأسوان، إن هذا البرنامج سوف يساهم في تقوية العلاقات المصرية اليابانية وتشجيع السياحة اليابانية في مصر، موضحا أن هذا البرنامج الوثائقي يعتبر أول عمل للمخرج الياباني في مصر ومن المتوقع أن يشاهده أكثر من مليون ياباني، وسيتم عرض الفيلم في 24 نوفمبر من هذا العام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

    أخبار

  • كتاب إيطالي جديد يتحدث عن "مصر الفرعونية" في ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. إصبع من الخشب في قدم فرعوني يحير العلماء

    أخبار

  • غدًا.. أسوان تحتفل باليوم العالمي للمتاحف بحضور وزير الآثار -صور

    أخبار

إعلان

77f4dbe66f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش