بالصور.. التلفزيون الياباني يصور فيلما وثائقيا عن ملكات مصر الفرعونية بأسوان
بالصور.. التلفزيون الياباني يصور فيلما وثائقيا عن ملكات مصر الفرعونية بأسوان
04:22 م الخميس 05 أكتوبر 2017
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أسوان- إيهاب عمران:
أنهى وفد التليفزيون الياباني NHK برئاسة المخرج الياباني "سوزوكي" زيارته لأسوان، وقام خلالها بتصوير معبد كوم أمبو ومعبد إيزيس ومناظر متفرقة لنهر النيل ومدينة أسوان والحقول، وذلك لإعداد برنامج وثائقي عن ملكات مصر الفرعونية بعنوان "لغز ملكات مصر القديمة".
وقال أحمد علي عبيد مسؤول المركز الصحفي بأسوان، إن هذا البرنامج سوف يساهم في تقوية العلاقات المصرية اليابانية وتشجيع السياحة اليابانية في مصر، موضحا أن هذا البرنامج الوثائقي يعتبر أول عمل للمخرج الياباني في مصر ومن المتوقع أن يشاهده أكثر من مليون ياباني، وسيتم عرض الفيلم في 24 نوفمبر من هذا العام.
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