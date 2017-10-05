أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد

04:18 م الخميس 05 أكتوبر 2017

  • عرض 17 صورة

    a68d83381f.jpg

  • عرض 17 صورة

    0a645cb99d.jpg

  • عرض 17 صورة

    4b59177ad1.jpg

  • عرض 17 صورة

    1fed460e4d.jpg

  • عرض 17 صورة

    3e26614945.jpg

  • عرض 17 صورة

    c7a5582965.jpg

  • عرض 17 صورة

    f3cf411c72.jpg

  • عرض 17 صورة

    db9036e891.jpg

  • عرض 17 صورة

    e440ca16f5.jpg

  • عرض 17 صورة

    178e6c29ed.jpg

  • عرض 17 صورة

    1ccc42e8fb.jpg

  • عرض 17 صورة

    aeef675afd.jpg

  • عرض 17 صورة

    0070d757e0.jpg

  • عرض 17 صورة

    67801bfb56.jpg

  • عرض 17 صورة

    855a111873.jpg

  • عرض 17 صورة

    f230c9afe6.jpg

  • عرض 17 صورة

    e3780e6cb7.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. التلفزيون الياباني يصور فيلما وثائقيا عن ملكات مصر الفرعونية بأسوان

الألبوم التالى

بالصور.. التلفزيون الياباني يصور فيلما وثائقيا عن ملكات الفرعونية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية بالوادي الجديد، وذلك خلال احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديريه التضامن الاجتماعي بمكتبه مصر العامة بمدينة الخارجة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير الأمن، والعميد فاروق فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأسر المكرمين.

وأكد المحافظ، في بيان، حرصه التام على تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية نظرًا لما قدموه من تضحيات تجاه الوطن، مشيرًا إلى أنه لولا دماء الشهداء الذكية لما وصلنا إلى ما نحن فيه من أمن واستقرار ولن ننسى شهدائنا ومصابى ثوراتنا لأنهم ضربوا المثل في التضحية وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم ونحتفل ببطولاتهم ليكونوا المثل والقدوة.

وأوضح الزملوط، أهمية التواصل المستمر مع أبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية وفاءً وعرفانًا بالجميل لهم وتقديرا لدورهم الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه، وأن التكريم المادى والمعنوى لأسر الشهداء والمصابين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 75 تذكرة لشباب الوادي الجديد لتشجيع أمام الكونغو

    أخبار

  • بالصور.. محافظ المنيا يفتتح البوابة الشمالية في احتفالات أكتوبر

    أخبار

  • محافظ الدقهلية: انتصارات أكتوبر تذكرنا بفضل شهداء الوطن

    أخبار

  • بعد 44 عاما.. "مصراوي" يحاور أول من رفع العلم على أرض سيناء

    أخبار

إعلان

87a1b386c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش