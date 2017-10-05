بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد
بالصور.. تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر في الوادي الجديد
04:18 م الخميس 05 أكتوبر 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية بالوادي الجديد، وذلك خلال احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديريه التضامن الاجتماعي بمكتبه مصر العامة بمدينة الخارجة.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير الأمن، والعميد فاروق فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأسر المكرمين.
وأكد المحافظ، في بيان، حرصه التام على تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية نظرًا لما قدموه من تضحيات تجاه الوطن، مشيرًا إلى أنه لولا دماء الشهداء الذكية لما وصلنا إلى ما نحن فيه من أمن واستقرار ولن ننسى شهدائنا ومصابى ثوراتنا لأنهم ضربوا المثل في التضحية وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم ونحتفل ببطولاتهم ليكونوا المثل والقدوة.
وأوضح الزملوط، أهمية التواصل المستمر مع أبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية وفاءً وعرفانًا بالجميل لهم وتقديرا لدورهم الخالد في خدمة الوطن والدفاع عنه، وأن التكريم المادى والمعنوى لأسر الشهداء والمصابين.
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