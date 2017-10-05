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لأول مرة.. الجيش ينتج 3 أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر

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لأول مرة.. الجيش ينتج 3 أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر لأول مرة.. الجيش ينتج 3 أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر

التحرير

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كشف مدير إدارة الشئون المعنوية، اللواء محسن عبد النبي، أنه ولأول مرة منذ انتصارات أكتوبر تدخل القوات المسلحة ممثلة في إدارة الشئون المعنوية في إنتاج 3 أفلام سينمائية عن بطولات الحرب، بالمشاركة مع الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي.

وقال عبد النبي إن دور القوات المسلحة يتمثل في تذليل كل العقبات وتقديم الدعم اللوجيستي الكامل لشركات الإنتاج، حتى يخرج العمل بالصورة التى تليق بهذا الانتصار العظيم.

وأوضح أن الأفلام كتبها كبار كتاب السيناريو أمثال الكاتب الكبير وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، موضحا أن أبرز القصص التي تمت الموافقة عليها هي فيلم عن "جبل الحلال"، وآخر عن البطل إبراهيم الرفاعى، والثالث عن ملحمة ومعركة كبريت.

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وذكر مدير إدارة الشئون المعنوية أنه من المقرر أن يتم تدشين مركز المؤتمرات الجديد، الأسبوع المقبل، بعقد ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر التحرير والبناء"، التي ستشهد العديد من الفعاليات ومنها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وجيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي ستتحدث عن لحظات فاصلة ودورها في حياة الزعيم الراحل، خاصة في الأوقات التي سبقت الحرب.

وأضاف أنه سيتم خلال الندوة عرض فليمين، الأول عن القاعة ومركز المؤتمرات، والثانى بعنوان "الشعب هو البطل"، إضافة إلى تقديم نماذج لأبطال القوات المسلحة وذويهم، وكذلك رموز العمل الإعلامي من المراسلين الحربيين إبان الحرب، إلى جانب فقرة فنية من إنتاج الشئون المعنوية من تلحين عمرو مصطفى وكلمات تامر حسين.

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التحرير

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