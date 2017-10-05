وزير السياحة: بدء رحلات الحج المسيحي لمصر في 2018

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قال يحيى راشد وزير السياحة، إن مباركة بابا الفاتيكان لإطلاق مسار رحلة العائلة المقدسة، ودعوته للجميع لزيارة مصر، جاء تتويجا لجهود القيادة السياسية والحكومة لملف السياحة وخاصة ما توليه من جهود لملف رحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى تأكيد البابا خلال عظته التاريخية على أن مصر بلد السلام، مباركا رحلة العائلة، وموجها بالحج إلى مصر بما سيكون له بالغ الأثر فى دعم ملف السياحة.

وتابع راشد، في بيان له، بأن البابا كان سعيدا باللقاء وأرسل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، لافتا إلى أن النشاط الملموس الذي يقوم به الرئيس يلقى احترام وتقدير من العالم كله، وأن ما نجنيه اليوم هو نتاج لهذا المجهود الكبير.

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وأشار الوزير، إلى أن هناك تعاون تام بين جميع أجهزة الدولة لدعم السياحة، وهناك برامج ترويج خاصة برحلة العائلة المقدسة، كما سيتم البدء بنقاط محددة كمرحلة أولى، لافتا إلى جاهزية القطاع السياحى للعمل فى هذا الملف وأنه سيتم تضمين مسار رحلة العائلة المقدسة فى برنامج حج الفاتيكان لعام 2018.

من جهة آخرى، عقد وزير السياحة عددا من اللقاءات الهامة على هامش الزيارة التى يقوم بها للفاتيكان، فقد التقى دورينا بيانتشي، نائب وزير الثقافة الإيطالي والمسئولة عن ملف السياحة، كما التقى رئيس الاتحاد الإيطالى لشركات السياحة، وعدد من منظمى الرحلات الإيطاليين ومسئولي الحج الفاتيكاني، وذلك بحضور السفير المصري بروما هشام بدر، والقائم بأعمال السفارة المصرية بالفاتيكان تامر توفيق.

وألقى الوزير كلمة عن أهمية الزيارة التاريخية وشرح تفصيلي لمسار رحلة العائلة المقدسة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية وخطط التحرك الراهنة، مؤكدا أهمية استعادة حركة السياحية الإيطالية التى تُعد أحد الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة للمقصد السياحى المصرى.