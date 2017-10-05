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خبيرة سياحية: انتعاشة في الموسم الشتوي بسبب «الحج المسيحي»

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خبيرة سياحية: انتعاشة في الموسم الشتوي بسبب «الحج المسيحي» خبيرة سياحية: انتعاشة في الموسم الشتوي بسبب «الحج المسيحي»

التحرير

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قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى، إن مباركة بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة، يعيد رسم الخريطة السياحية لمصر، ويطرح رسميا نمط السياحة الدينية متوازيا مع الترفيهية، ما يؤكد استعادة المؤشر السياحي المصري بمعدلات غير مسبوقة.

وأكدت العدوي فى تصريحات صحفية، أنه فى ظلال الاستقرار الذي تتمتع به سيشهد النصف الثانى من عام 2018 أقوى موسم سياحى ينهي مرارة السنوات العجاف الماضية، وذلك استنادا إلى أن العام القادم سيكون عام الحج المسيحي، مطالبة بسرعة تطوير البنية التحتية للمحافظات المقرر زيارتها لمسار رحلة العائلة المقدسة، وتابعت: »هل تستوعب الطاقة الفندقية لعدد حجاح المسار؟.. حيث من المتوقع ان يكون هناك زخم كبير للزيارات من كل أنحاء العالم فى ظل مباركة بابا الفاتيكان الأخيرة، كما يجب الالتفات لتدريب العاملين بالقطاع على النمط الجديد للمسار حتى نكون رسالة صحيحة عن السلام والتسامح من أرض مصر يتناقلها القادمين للحج».

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وطالبت العدوى بحملات مكوكية بشقيها الثقافى والإعلامي، تجوب المحافظات لنشر قيم التسامح وتوضح أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى، وما توفره تلك الصناعة من فرص عمل لأبناء مصر لتطيح بظلام البطالة التى عاشها كثير من شباب مصر، كما أنها ستنعش خزانة الدولة من العملةالصعبة.

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