«تحيا مصر» يسلم الدفعة الرابعة من مشروع السيارات المبردة للشباب

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حمولة 5 أطنان لطرح الدواجن اللحوم والأسماك والخضراوات للمواطنين

سلم صندوق "تحيا مصر" الدفعة الرابعة من سيارات النقل المبردة حمولة 5 أطنان، ليصبح عدد السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين إجمالي 70 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان لـ210 مستفيدين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء شركات النقل المبرد للشباب الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الصندوق ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال محمد عشماوى المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" في تصريحات اليوم الخميس، إن المشروع يعتمد على أن يمتلك كل 3 شباب سيارة نقل مبردة، للعمل كمنافذ بيع بالمحافظات المستهدفة، بهدف تمكين الشباب وإنشاء شركات صغيرة لتحقيق مصدر دخل ثابت، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، حيث يقومون بتأسيس شركة لحصولهم على سيارة متنقلة لبيع المنتجات.

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كما أشار إلى أنه تم تسليم 70 سيارة حتى الآن متنقلة ومبردة من إجمالي عدد السيارات المخصصة للشباب في المرحلة الأولى للمشروع وهى 200 سيارة بحمولة 5 أطنان لكل سيارة، كما سيتم أيضًا توفير 500 سيارة متنقلة بحمولة 1.5 طن لكل سيارة بالمرحلة الثانية بقيمة إجمالية للمشروع في المرحلتين تقترب من 280 مليون جنيه.

وأضاف عشماوي أن المشروع سَيُسهِم في خلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب من خلال إنشاء شركات لهم بإدارة وأسلوب علمي، كما يدعم منظومة الأمن الغذائي، حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير منتجات اللحوم والدواجن والأسماك للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مناسبة فى مختلف المحافظات.

وأوضح عشماوي أن مشروع السيارات المتنقلة يتم بالتعاون بين الصندوق ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتقوم وزارة التموين والشركات التابعة لها بتوفير منتجات اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك الخضراوات المجمدة لطرحها للمواطنين في الميادين العامة بالمحافظات والقرى والأماكن التي لا يوجد بها منافذ لبيع السلع، لافتًا إلى أن هذه السيارات مجهزة، وأن 20% من حجم السيارة عبارة عن منفذ لبيع السلع و80% عبارة عن ثلاجة لحفظ المنتجات.