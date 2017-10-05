5 أزمات تهدد مستقبل مدارس الطلاب «المتفوقين» في مصر

التحرير

ورغم مساعي وزارة التربية والتعليم، للتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بهدف رعاية الموهوبين في مادتي العلوم والرياضيات، وتوصية الرئيس السيسي وسعيه لإنشاء مدرسة للمتفوقين بكل محافظات الجمهورية، إلا أن هناك كما هائلا من التحويلات بين الطلاب المتفوقين إلى مدارس الثانوية العامة هذا العام بنسبة أكثر من 40% من الطلاب.

استغاثة للرئيس

المشكلات التي يواجهها الطلاب على مدار ثلاث سنوات مضت، دعت أولياء الأمور للتقدُّم باستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان محتواها: "نحن أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، وعددهم 450 طالبا بالصفوف الثلاثة وقد تخرَّج من المدرسة على مدار الأعوام السابقة نخبة من مشاريع العلماء يشرفون مصر في مختلف المجالات".

وتابع أولياء الأمور استغاثتهم: "لكن للأسف طالتهم يد الإهمال والفساد -الطلاب-، فقد أهملت الوزارة بكل المعنيين بها لحل هذه المشكلات، في أعمال الصيانة والانقطاع الدوري وشبه الدائم للكهرباء، وانقطاع المياه، والانقطاع المستمر لخدمة الإنترنت على الرغم من أن الدراسة بهذه المدارس تعتمد كليا على الإنترنت".

مطالبات مالية وراء الأزمة

وفي هذا السياق كشف سيد الجنزوري عضو مجلس الأمناء لـ"التحرير" أن فرع مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يعاني من سوء خدمة الإنترنت علي مدار السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الكهرباء قُطِعَت عن المدرسة في الأسبوع الأول من الدراسة لأكثر من ثلاثة أيام دون تدخل من الوزارة، حتي لجأ أولياء الأمور إلى تقديم استغاثات لرئاسة الجمهورية للتدخل وحل هذه المشكلات.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"التحرير"، كواليس هذه السلبيات في المدرسة، حيث أكدت المصادر أن مدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر، تستمد الكهرباء من القرية الكونية، وإغلاق القرية بسبب طلب الشركة التي تديرها من الوزارة مبالغ مالية طائلة، مقابل استهلاك المدرسة للكهرباء، إلا أن الوزارة رفضت دفعها أو تسليم القرية إلى شركة أخرى.

طعام رديء وحشرات

وفيما يخص الحياة اليومية للطلاب بالمدرسة، قالت إحدى وليات الأمور -رفضت ذكر اسمها - إن فرع السادس من أكتوبر يعاني من أزمات كثيرة، منها أن هناك أطعمة لا تحفظ بشكل جيد، فتتعرض لانتشار الحشرات بها، وفي غرف وأَسِرَّة الطلاب، كما أشارت إلى أن المدرسة لا يوجد بها مصدر للمياه سوى مبرد مياه واحد بفنائها لا يكفي طلاب المدرسة.

وتابعت: طلبنا من إدارة المدرسة كأولياء أمور، التعاون مع شركة لرش المبيدات الحشرية، فردت عليهم قائلة: اتصرفوا انتوا.

كما أشارت إلى أن المدرسة لا يوجد بها طبيب يقيم مع الطلاب بسكنهم لمتابعة حالتهم الصحية، وإلى غياب الإشراف الكامل على كل خدمات المدرسة.

إنترنت سيئ

ويؤكد الجنزوري عضو مجلس أمناء المدرسة، أن قطع الإنترنت يمثل خطورة كبيرة علي مستقبل الطلاب، خاصة أن دراسة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تعتمد بشكل كبير على الإنترنت، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة طلبت من الطلاب استخدام "فلاشات إنترنت"، إلا أن أولياء الأمور لن يستطيعوا تحمل كل هذه التكاليف بخدمة الإنترنت المفترض توافرها من قِبَل إدارة المدرسة، كما ذكر.

ونوه الجنزوري بأن الشركة التي تدير المدرسة كانت قد خاطبت الوزارة بشأن تغيير مراتب السراير وخزانات المياه، لكن الوزارة لم تستجب.



مساع لإنهاء الأزمة

من جهته قال الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، أحد معاوني وزير التربية والتعليم، إن الطالب في مدارس المتفوقين يكلف الدولة قرابة الـ40 ألف جنيه في العام الواحد، حيث كان فى السنوات السابقة يُكلِّف 30 ألفا فقط، وبعد ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة.



وبالنسبة لمشكلة انقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت، عن مدرسة المتفوقين بـ6 أكتوبر، أوضح عمر في تصريح خاص أن الأزمة موجودة منذ عدة سنوات، وأشار إلى أن السبب هو وجود المدرسة داخل القرية الكونية، وإغلاق القرية يؤدي لانقطاع الكهرباء بالمدرسة، بسبب اعتماد المدرسة على الخط الخاص بالقرية لتغذيتها بالكهرباء اللازمة لتشغيل الأبنية وأماكن سكن الطلاب.

وأشار عمر إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل هذه الفترة على إنشاء خط مُغذٍّ آخر للمدرسة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيتكلف 3 ملايين جنيه، وجار العمل عليه الآن.



مصروفات غير عادلة

تَحمُّل طلاب المدارس الخاصة والدولية جزء من تكاليف المصروفات الدراسية حال دخولهم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، لاقى اعتراضات من جانب بعض أولياء الأمور بتلك المدارس، وذلك لعدم تحقيق مبدأ المساواة مع أقرانهم طلاب المدارس الحكومية في سداد نفس المبلغ وهو 1000 جنيه.

فيتحمل جميع الطلاب مصروفات مدرسية قدرها ألف جنيه عن كل عام دراسي، بالإضافة إلى النفقات الفعلية للدراسة، ويُعفَى طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة من النفقات الفعلية للدراسة والبالغة قيمتها ثلاثين ألف جنيه فقط لا غير.

واعترضت رغدة فوزي إحدى، ولية أمر طالبة بمدرسة المتفوقين: "كيف لطالبين متفوقين يجلسان فى ديسك واحد ويتعلمان تعليما واحدا، أحدهما يدفع مبلغا مختلفا عن الآخر؟! موضحة أنها كانت تلحق أبناءها بالتعليم الخاص من أجل تحسين مستوى الخدمة التعليمية، ولكن مدارس المتفوقين باعتبارها راعية للطلاب الموهوبين لا بد أن تكون متاحة لجميع الطبقات بنفس القيمة بدون تفاوت أو استثناء"، وقالت: "نحن طبقة متوسطة، وكنا نقتطع من قوتنا وندفع لأبنائنا في المدارس الخاصة لتحسين المستوى التعليمي لديهم".



التطوير أهم



وعن التوسع في إنشاء مدارس للمتفوقين بكل محافظة، قال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إنه يرفض تمامًا فكرة بناء مدارس للمتفوقين في مصر، مشيرًا إلى أن فكرة تقسيم التعليم لمدارس للمتفوقين وأخرى للطلبة العاديين، تؤدي إلى شكل من التمييز المرفوض بين الطلاب، وهذا ليس صحيحا تربويا.

وأكد عبد الحفيظ أنه من الأفضل أن يتعلم الطلاب المتفوقين في نفس المدارس العادية مع زملائهم، ليتعلم منهم الطلاب ذوو المستويات الأقل ويتحفزوا لتحسين مستواهم الدراسي والأخلاقي والعلمي.

واستطرد طايل معلقًا: "يجب على وزارة التربية والتعليم، بدلًا من أن تَصرِف الملايين على مدارس المتفوقين، أن تصرف على المدارس الحكومية وتبني مدارس جديدة بدلًا من الاعتماد على المستثمرين ورجال الأعمال في هذا الشأن".