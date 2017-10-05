تعديل الدراسة بـ"طب الأزهر" لـ5 سنوات

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب "بنين" بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن مجلس الكلية وافق على تعديل مدة الدراسة بالكلية إلى خمس سنوات لنيل درجة البكالوريوس، واعتماد سنتين للتدريب.

وأضاف سليم، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الكلية بدأت في تعديل المناهج لتتماشى مع النظام الجديد لكلية الطب، مشيرًا إلى أن التطبيق النظام الجديد سيبدأ منذ العام الجامعي المقبل.

وأشار عميد طب الأزهر، إلى أن الخريج سيخضع إلى مرحلة تقييم بعد السنة الأولى من الامتياز، للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، يُجدد كل خمس سنوات.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق أمس الأربعاء، على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة.