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التعليم تُعد سلسلة كتب تفاعلية إضافية للصف الرابع الابتدائي

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مصراوي Masrawy

التعليم تُعد سلسلة كتب تفاعلية إضافية للصف الرابع الابتدائي

04:01 م الخميس 05 أكتوبر 2017

التعليم تُعد سلسلة كتب تفاعلية إضافية للصف الرابع الابتدائي

كتبت- داليا شبل:

انتهى المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، من إعداد سلسلة كتب "من المعلومة إلى المعرفة" للصف الرابع الابتدائي في المواد الدراسية (اللغة العربية والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات) للترم الأول كدور مكمل للعملية التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الخميس، إن تلك الخطوة تأتي في إطار إيمان الوزارة التربية والتعليم بتغيير مفهوم التعلم لدى الطلاب من الحفظ وتلقين المعلومات إلى البحث والاستكشاف؛ لاكتساب المعرفة من الإنترنت واستخدامه كبيئة تفاعلية وأحد أدواتها التكنولوجية.

ومن جانها أكدت عبير العراقي، مدير عام المراكز الاستكشافية، أن إدارات الرسوم والمطبوعات والإنتاج بالمركز قاموا بإعداد هذه الكتب وتحويلها لكتب تفاعلية من خلال خطة المراكز، مضيفةً أنه يتم حالياً المراجعة النهائية من مديري عموم تنمية المواد الدراسية، وسيتم وضع النسخة التجريبية بعد أسبوع مع رابط لاستبيان رأي أولياء الأمور على موقع المراكز الاستكشافية قبل وضعها على موقع الوزارة.

وتابعت "العراقي"، أن المركز يعمل على استكمال باقي المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية للانتهاء منها خلال عام بخطة زمنية موضوعة.​

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مصراوي Masrawy

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