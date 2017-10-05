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"بابا وطنط بيلعبوا عريس وعروسة".. جملة كشفت خيانة الطبيبة لصديقتها

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مصراوي Masrawy

"بابا وطنط بيلعبوا عريس وعروسة".. جملة كشفت خيانة الطبيبة لصديقتها

04:11 م الخميس 05 أكتوبر 2017

محكمة الاسرة

كتبت- فاطمة عادل:

"حدث لم أتوقعه في حياتي.. شفت جوزي وصديقة عمري وعملي في غرفة نومي".. بهذه العبارة بدأت "مروة" الزوجة الثلاثية حديثها مع "مصراوي" عن خيانة زوجها "محمود" لها وهي في انتظار دورها للمثول أمام القاضي داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة لنظر دعواها للخلع رقم 1294 لسنة 2017.

لم تنس الطبيبة "مروة" اللحظة التي اكتشفت فيها خيانة زوجها وصديقتها وزميلتها في العمل، تقول: أثناء جلوسي مع ابني ليحكي لي عما حدث معه في المدرسة وعن أصحابه "زي أي أم"، فوجئت به يحكي لي عن صديقتي التي تأتي وأنا خارج البيت، وقال لي "بابا وطنط بيلعبوا عريس وعروسة".

"استحملت الكلام حتي لا ألفت الانتباه"، قالتها الأم قبل أن تضيف: "زي كل يوم جهزت للنزول من البيت، لكني لم أخرج وانتظرت وداخلي ممتلئ بخوف شديد، وبعد انتظار ساعة كاملة دخلت صديقتي إلي منزلي".

وتابعت: في وجود ابني دخلت صديقتي إلى غرفة نومي، ورأيت زوجي وصديقتي معا على سريري، ولم أتحدث معهما بلفظ واحد وخرجت أنا وابني مسرعة الي منزل أهلي.

واختتمت حديثها قائلة: رفضت محاولات الوساطة للتصالح، ولجأت الي محكمة الاسرة بمصر الجديدة لرفع دعوي خلع، ولا تزال تنظرها المحكمة.

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مصراوي Masrawy

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