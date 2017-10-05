ترامب: تيلرسون لم يهدد بالاستقالة مطلقا

واشنطن (أ ش أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أن يكون وزير خارجيته ريكس تيلرسون قد هدد بالاستقالة من منصبه، في تغريدة لترامب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال ترامب -حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية- إن تيلرسون لم يهدد بالاستقالة مطلقا وأن ما نشر حول هذا الموضوع هو "مجرد أخبار وهمية من قبل شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية بأن تيلرسون قد وصف ترامب وبشكل علني بأنه "أحمق" في يوليو الماضي.

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن ثلاثة مسئولين أن تيلرسون علق بهذا الشكل أمام أعضاء من فريق ترامب لشئون الأمن القومي وإدارته عقب لقاء في البنتاجون.

وأشار المسئولون إلى أن تيلرسون كان على وشك تقديم الاستقالة، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أقنعه بالبقاء.