رباعي «البريميرليج» أمل مصر في العودة للمونديال

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سلطت «ديلي ميل» البريطانية، الضوء على فرص المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم، من خلال تقرير يبرز موقف المنتخبات الإفريقية في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتحدثت الصحيفة عن مواجهة مصر والكونغو، المقرر إقامتها الأحد المقبل، عن الدور الذي سيلعبه رباعي الفراعنة الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآمال التي تعقد عليهم، كما تحدثت عن عصام الحضري، البالغ من العمر 44 عامًا، والمرشح لأن يكون أكبر لاعب في كأس العالم.

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وذكرت، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب بقوة في فك عقدة المصريين الغائبين عن المونديال منذ بطولة إيطاليا 1990، بتوليفة خاصة تعتمد على عدد كبير من المحترفين والمحليين.

وتشهد الملاعب الإنجليزية تواجد 5 لاعبين مصريين، يأتي على رأسهم أحمد المحمدي، الذي يلعب حاليًا ضمن صفوف أستون فيلا، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بينما يتواجد الرباعي محمد صلاح «ليفربول»، ومحمد النني «أرسنال»، وأحمد حجازي «وست بروميتش ألبيون»، ورمضان صبحي «ستوك سيتي» في البريميرليج.