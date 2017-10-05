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رباعي «البريميرليج» أمل مصر في العودة للمونديال

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رباعي «البريميرليج» أمل مصر في العودة للمونديال رباعي «البريميرليج» أمل مصر في العودة للمونديال

التحرير

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سلطت «ديلي ميل» البريطانية، الضوء على فرص الوطني في التأهل لكأس العالم، من خلال تقرير يبرز موقف المنتخبات الإفريقية في التصفيات المؤهلة لمونديال  2018. 

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.  

وتحدثت الصحيفة عن مواجهة والكونغو، المقرر إقامتها الأحد المقبل، عن الدور الذي سيلعبه رباعي الفراعنة الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآمال التي تعقد عليهم، كما تحدثت عن عصام الحضري، البالغ من العمر 44 عامًا، والمرشح لأن يكون أكبر لاعب في .

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وذكرت، أن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب بقوة في فك عقدة المصريين الغائبين عن المونديال منذ بطولة إيطاليا 1990، بتوليفة خاصة تعتمد على عدد كبير من المحترفين والمحليين. 

وتشهد الملاعب الإنجليزية تواجد 5 لاعبين مصريين، يأتي على رأسهم أحمد المحمدي، الذي يلعب حاليًا ضمن صفوف أستون فيلا، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بينما يتواجد الرباعي محمد صلاح «ليفربول»، ومحمد النني «أرسنال»، وأحمد حجازي «وست بروميتش ألبيون»، ورمضان صبحي «ستوك سيتي» في البريميرليج.

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