شهر النصر| «مصر» لا تعرف طعم الخسارة أمام الكونغو في أكتوبر

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتشهد المباراة حضور 70 ألف مشجعًا، حيث يسعى منتخبنا الوطني للفوز على الضيوف، من أجل حجز تأشيرة روسيا، بعد غياب دام أكثر من 27 عامًا، عن المونديال.

ويبدو أن شهر أكتوبر «وش السعد» على المنتخب الوطني أمام الكونغو، حيث ألتقيا المنتخبان خلال شهر أكتوبر في مباراتين.

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المباراة الأولى أمام الكونغو، في شهر أكتوبر كانت عام 2012، حيث لُعبت بشكل ودي وانتهى بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة الثانية التي جمعت منتخبنا الوطني بالكونغو، كانت العام الماضي، ضمن ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، والتي أقيمت على ملعب المنافس، وانتهت لصالح مصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويليه في الوصافة منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، بينما يحل المنتخب الغاني ثالثًا بـ5 نقاط، ويتذيل الكونغو برازافيل الترتيب بنقطة وحيدة.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، ليصعد الفراعنة لمونديال روسيا رسميًا، دون الانتظار للجولة الأخيرة، التي ستكون تحصيل حاصل.