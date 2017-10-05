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«السعيد» خارج حسابات «كوبر» في مباراة الكونغو

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«السعيد» خارج حسابات «كوبر» في مباراة الكونغو «السعيد» خارج حسابات «كوبر» في مباراة الكونغو

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

عملت «التحرير» أن عبد الله السعيد، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، سيغيب عن المشاركة أمام الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ومن المقرر أن يخضع عبدالله السعيد، لاختبار طبي جديد، ويجري أشعة رنين مغناطيسي على قدمه، لتحديد المدة المقرر أن يغيبها عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى عبدالله السعيد، تدريبات استشفائية، في مران أمس الأربعاء، بعد خضوعه لاختبارًا طبيًا، إلا أنه تأكد غيابه رسميًا عن المباراة.

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وكان الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.  

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي

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التحرير

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