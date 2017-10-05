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«التحرير» تكشف حقيقة مفاوضات المصري مع «ونش الزمالك»

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«التحرير» تكشف حقيقة مفاوضات المصري مع «ونش الزمالك» «التحرير» تكشف حقيقة مفاوضات المصري مع «ونش الزمالك»

التحرير

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نفى مصدر مسؤول بالنادي المصري، دخول النادي في مفاوضات مع مسؤولي للحصول على خدمات مدافع الفريق الأبيض محمود حمدي (الونش) على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن المصري يمتلك في مركز المساك 5 مدافعين (إسلام أبوسليمة - إسلام صلاح - محمد كوفي - ويلسون - أحمد أيمن منصور»، بالإضافة لاكتمال قائمة النادي البورسعيدي بـ30 لاعبًا، لذلك من الصعب جدًا التفكير في تدعيم هذا المركز.

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وانتشر خلال الساعات الماضية، أنباء تُفيد دخول المصري في مفاوضات مع (الونش) مدافع نادي القلعة البيضاء، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

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التحرير

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