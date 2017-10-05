75 تذكرة لشباب الوادي الجديد لتشجيع المنتخب أمام الكونغو

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، عن توفير 75 تذكرة لأبناء المحافظة لحضور مباراة المنتخب مع الكونغو.

وأكد علي ميصر، مسؤول الإعلام بديوان عام محافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أن المحافظ وفر 50 تذكرة دخول لحضور ومشاهدة وتشجيع منتخب مصر خلال المباراة المرتقبة مع الكونغو، والمقرر إقامتها فى تمام السابعة من مساء الأحد الثامن من أكتوبر على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف ميصر، أن التقدم للحصول على هذه التذاكر المجانية من خلال مدير أفرع الشباب بمراكز المحافظة الخمسة، وسوف يجري تحصيل مبلغ مقابل 200 جنيه فقط، على من جرى اختيارهم للحضور، والمشاركة كجزء من تحمل نفقة الانتقالات.

كما لفت إلى أن مركز شباب الخارجة سوف يوفر 25 تذكرة دخول أخرى مجانية لأعضائه لحضور المباراة، وتشجيع المنتخب، وذلك حرصًا من المحافظ على مشاركة الشباب أبناء المحافظة في مختلف المحافل الرياضية ولتشجيع الرياضة والرياضيين.