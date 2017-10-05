حبس سائق أتوبيس بمدرسة خاصة دهس تلميذة في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

أمرت النيابة العامة بمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، اليوم الخميس، حبس سائق أتوبيس بمدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات لدهسه تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد علاء البنا التابعة لإدارة طهطا التعليمية، كما قررت النيابة انتداب المهندس الفني بوحدة مرور طهطا لمعاينة مكان الحادث والأتوبيس المتسبب في الواقعة وكتابة التقرير اللازم.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال تلقى إخطارًا بمصرع تلميذة بمدرسة الشهيد علاء البنا تحت عجلات أتوبيس تابع لمدرسة خاصة بمدينة طهطا.

وتبين مصرع "سلمى. م" بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد علاء البناء الكائنة بشارع صلاح سالم دائرة قسم طهطا تحت عجلات الأتوبيس رقم 102 مدارس خاصة قيادة "إ. د . ف" سائق.