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إخلاء سبيل المصور رمسيس مرزوق في واقعة إصابة أمين شرطة أعلى الدائري

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل المصور رمسيس مرزوق في واقعة إصابة أمين شرطة أعلى الدائري

03:58 م الخميس 05 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل المصور رمسيس مرزوق في واقعة إصابة أمين شرطة أعلى الدائري

إخلاء سبيل المصور رمسيس مرزوق

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة مركز إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل المصور السينمائي رمسيس مرزوق، بضمان محل إقامته، في واقعة اصطدام سيارته بأمين شرطة أعلى الطريق الصحراوي مساء أمس، ما أسفر عن إصابته بكسور في الذراعين.

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بإصابة أمين شرطة بكسور في الذراعين إثر اصطدام سيارة ملاكي به وتم نقله الى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات أنه أثناء سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوي اصطدمت بالمجني عليه، كما تبين أن قائد السيارة المصور السينمائي الشهير رمسيس مرزوق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

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