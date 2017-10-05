تعرف على الفائزين بجائزة نوبل لعام 2017 حتى الآن

مصراوي Masrawy

كتبت – إيمان محمود

بدأت الأكاديمية السويسرية نوبل، الاثنين الماضي، الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائزها تباعًا، وذلك في مجالات مختلفة، وهي: الطب، والفيزياء، والكيمياء، والآداب، والعلوم الاقتصادية، والسلام.

وأعلنت مؤسسة "نوبل" الفائزين في أربعة مجالات على أربعة أيام متتالية بدأت بمجال الطب، ومن المنتظر أن تعلن غدًا الجمعة الفائز في مجال العلوم الاقتصادية، ليحصل الفائز على وسام، وحوالي تسعة ملايين كورونا سويدية، أي ما يعادل 1.1 مليون دولار.

وفيما يلي يستعرض مصراوي الفائزين بجائزة نوبل لعام 2017 حتى الآن:

الطب

أعلنت نوبل، الاثنين الماضي، عن فوز ثلاثة أمريكيين بجائزتها للطب لعام 2017، وهم: جيفري هول، ومايكل روسباش، ومايكل يانج، نظير اكتشافهم مجموعة من أسرار عمل الساعة البيولوجية.

وقالت "نوبل" عبر موقعها الرسمي، إن العلماء الثلاثة اكتشفوا مجموعة من الأسرار بشأن الساعة، تشمل آليات جزيئية تتحكم بعمل تلك الساعة عند الإنسان.

وأشارت إلى أنها كافأت الباحثين الثلاثة لاكتشافهم آليات جزيئية تنظم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم التي تمتد على 24 ساعة، وتتيح للكائنات الحية التكيف مع المراحل المختلفة للنهار والليل.

وأوضحت اللجنة أن اكتشافهم يفسر كيف يوائم البشر والنبات والحيوان إيقاعهم البيولوجي كي يتماشى مع دوران الأرض.

الفيزياء

فاز الأمريكيون باري باريش، وكيب ثورن، وراينر فايس، بجائزة نوبل للفيزياء 2017 مكافأة لدراساتهم حول موجات الجاذبية التي تفتح آفاقا جديدة لفهم الكون.

وفاز بالجائزة علماء الفيزياء الثلاثة، لمساهماتهم الحاسمة في مرصد ليجو ورصد موجات الجاذبية في تثبيت عملي للتنبؤات النظرية لأينشتاين قبل مئة عام، وهو اكتشاف "غيّر العالم" بحسب الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة.

فبعد قرن من حديث ألبرت آينشتاين عن هذه الموجات التي تسبح في الفضاء مؤرخة للأحداث الفلكية الكبيرة التي وقعت فيه، أصبح في الإمكان رؤيتها مباشرة.

ولعب الفيزيائيون الثلاثة دورًا رائدًا في مرصد الموجات الثقالية بالتداخل الليزري، أو ما يعرف بمشروع "ليجو"، والذي سجل أول ملاحظة تاريخية لموجات الجاذبية، في سبتمبر 2015.

الكيمياء

فاز العلماء جاك دوبوشيه وجواكيم فرانك وريتشارد هندرسون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2017، والتي حصلوا عليها بعد تطويرهم مجهرًا إلكترونيا يسمح بـ"تجميد الجزيئات الحيوية" اثناء حركتها، وتصوير عمليات لم يسبق رؤيتها من قبل، في الوقت الحقيقي.

وسيحصل السويسري جاك دوبوشيه والأمريكي جواكيم فرانك والبريطاني ريتشارد هندرسون، على حصص متساوية من جائزة نوبل التي تقدر قيمتها بـ 1.1مليون دولار.

وقد مكنت التقنية التي طورها الثلاثي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء من تحديد الجزئيات الحيوية، ويتمثل ابتكارهم في مجهر إلكتروني عالي الدقة يحمل اسم "cryo-electron microscop".

وسمحت التقنية للعلماء باستكشاف بنية كل البروتينات التي تسبب مقاومة المضادات الحيوية على سطح فيروس زيكا، وبفضل التقاط لقطات من النظام ذاته في نقاط زمنية مختلفة، تمكن العلماء من جمع اللقطات المختلفة للعملية الحيوية أثناء حدوثها.

الآداب

فاز الروائي الياباني المولد، والبريطاني الجنسية، كازو إيشيجورو، بجائزة نوبل في الأدب لعام 2017، ومدحت "نوبل" الأديب قائلة إنه ككاتب "عرى في رواياته التي تتسم بقوة عاطفية عظيمة الخواء الكامن تحت شعورنا الواهم بالعلاقة بالعالم".

وأوضحت الأكاديمية، التي أعلنت فوز الأديب اليوم الخميس، أن "المواضيع التي يرتبط بها اسم إيشيجورو حاضرة منذ البداية: الذاكرة والزمن والتوهم الذاتي".

وقال إيشيجورو - البالغ من العمر 62 عامًا - كتب ثماني روايات، ترجمت إلى 40 لغة مختلفة، ومن أكثر رواياته شهرة "بقايا اليوم"، و"لا تدعني أرحل أبدا"، اللتان اقتبستا في فيلمين نالا نجاحا كبيرا.