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هنري: انطلاقة مارسيال أفضل من بدايتي

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هنري: انطلاقة مارسيال أفضل من بدايتي هنري: انطلاقة مارسيال أفضل من بدايتي

التحرير

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أشاد لاعب الكرة الفرنسي الأسطوري المعتزل، تييري هنري، الذي تألق بقمصان منتخب الديوك وآرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، بمواطنه أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (مترو) الإنجليزية، اليوم الخميس، قال النجم الفرنسي، إن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مارسيال، أفضل منه عندما كان في نفس عمره (21 عامًا).

وأضاف تييري هنري: "مارسيال أفضل مني بمراحل حينما كنت في مثل عمره، ويمكن أن يكون لاعبًا من طراز عالمي في الفترة المقبلة".

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وبدأ مارسيال الموسم الحالي بأفضل ما يكون مع الشياطين الحمر بتسجيله 5 أهداف وصناعة 4 أخرى، كما أنّه كان أغلى صفقة للاعب تحت 20 عامًا حينما انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من موناكو،ووصفه البعض بـ "هنري الجديد".

ولم يستدع ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مارسيال في مباراتي بلغاريا وبيلاروسيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات في 2018 يومي 7 و10 أكتوبر.

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التحرير

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