أحمد مرتضى: الانتخابات لا تشغلنا.. ولن نقف في طريق أي لاعب

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أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، أنه لا تفكير حاليا في الانتخابات موضحا أنها لاتشغل الإدارة.

وقال مرتضى في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: " لدينا مهام كثيرة في النادي سواء علي المستوي الاجتماعي أو الرياضي ولا نلتفت إلى أي أحد يسعى لهدم الاستقرار".

وعن مستوى فريق الكرة في بطولة الدوري وتعادله في مباراتين في أول 4 جولات أكد أحمد مرتضى أن مجلس الإدارة يثق تمامًا في اللاعبين والجهاز الفني مشددا على أنهم ليس لديهم أي قلق بالنسبة للفريق لعدة أسباب أولها أن الزمالك لديه افضل لاعبين في مصر ويمتلك مديرا فنيا لديه طموح وحماس وفكر تدريبي جيد وكذلك جهاز معاون محترم من أبناء النادي.

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وأضاف أحمد مرتضى أن التعادل في مباراة ليس نهاية العالم وأن الفريق قادر علي العودة للقمة في الدوري الممتاز.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن النادي لن يقف أمام مستقبل أي لاعب إذا ما تلقى عرضًا خارجيا ولكن الرأي الأخير يكون دائما للجهاز الفني مؤكدًا أنه لم تصلهم اي عروض لأي لاعب في الوقت الحالي.