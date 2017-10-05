الداخلية تُكلف الأمن العام بفتح التحقيق في واقعة العبوة الناسفة بروض الفرج

كتب - علاء عمران:

‏‫تُجرى الأجهزة الأمنية، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على عبوة ناسفة زرعها مجهولين داخل سيارة بمنطقة روض الفرج، فيما عثر على قطعتي سلاح ناري.

وكلف اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، فتح تحقيقات موسعة، وتشكيل فريق بحث موسع يضم مباحث القاهرة والأمن الوطني والأمن العام لسرعة تحديد هوية مرتكبي الواقعة زرع عبوة ناسفة بروض الفرج، وكشف ملابساتها تمهيدا لضبطهم .

وتُشير التحريات الأولية بأن العناصر الإرهابية 3 أشخاص حاولوا تفجير عبوة ناسفة، ويعقبها استخدام الخدمات الأمنية لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة روض الفرج، ومازالت الجهود جارية وسماع أقوال الشهود العيان لتوصل للهوية الجناة.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية قامت بتفريغ بعض الكاميرات ببعض المحال والمنشآت الهامة، وجاري تحديد هوية المتهمين.