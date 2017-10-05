بالصور.. جاموسة تضع عجلا برأسين و9 أرجل في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

فوجئ أهالي قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم، بولادة جاموسة لمولود برأسين و9 أرجل وبها أحد علامات الذكورة وعلامة أخرى للإناث في ولادة نادرة.

وكان الأهالي قد تجمعوا لمساعدة صاحب "الجاموسة" في عملية الولادة المتعثرة، والتي فشلت حتى تم الاستعانة بأحد الأطباء البيطريين والذي أجرى عملية ولادة قيصرية بفتح البطن، وفوجئوا بولادة عجل برأسين، لكنه نفق بعد ولادته مباشرة.

من جهته أكد الدكتور سعد عسكر، وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن تلك الحالة تحدث مرة في الألف لتشوهات الأجنة، مشيرا إلى أن الولادة كانت متعثرة وأخذت وقت كبير، مما اضطر الطبيب البيطري إلى فتح البطن لولادة قيصرية.

وأضاف عسكر، أن تلك العملية تعد أصعب ولادة قيصرية لجاموسة وأكبر جرح قيصري، وبعدها تم إخراج المولود بعد قطعه أجزاء للحفاظ على الأم.