وزير التعليم يهنئ المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. ويتعهد بدعمهم

كتبت- داليا شبل:

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وأكد "شوقي"، في بيان له اليوم الخميس، أن المعلم يعتبر الركيزة الأساسية للعملية التعليمية ولا ينكر أحد دور المعلم؛ فهو الذي يمثل حجر الأساس في منظومة التعليم، كما أنه لا تطوير ولا ارتقاء ولا نهوض بالعملية التعليمية بدون إعداد المعلم الجيد والفعال المتسلح بأدوات العصر المعرفية والتكنولوجية، والمؤهل تربوياً بأحدث إستراتيجيات التعليم والتعلم في ضوء المعايير القومية والعالمية.

وأضاف "شوقي"، في نص البيان، أن الوزارة تقدر وتحترم دوره وتبذل قصاري جهدها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وكافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية؛ من أجل العمل على تحسين الأداء المهني للمعلم، والارتقاء بمستواه المادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنه، ويساعده في أداء دوره المنوط به في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتخريج أجيال صالحة، وقادرة على النهوض بمصر، وتحقيق مستقبل أفضل لها.

وأردف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل - أيضًا - على توفير برامج التنمية المهنية المتميزة للمعلمين، وذلك من خلال مشروع "المعلمون أولًا"، والتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، بما يعكس أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم، ويؤدي إلى الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورةٍ مستمرة، مشيرًا إلى إنه تم من خلال الأكاديمية تدريب عدد ٥٢٣٠٠٠ للترقية.

ووجه الوزير، لمعلمي مصر المخلصين، واصفًا إياهم بـ"أمل مصر المشرق"، أن يكونوا القدوة والمثل الأعلى لأبنائهم الطلاب، وأن يغرسوا فيهم حب الوطن وأن يكونوا على إلمام دائم بالمستجدات التربوية الحديثة لتحقيق أفضل تعليم وتعلم.

يشار إلى أن "عيد المعلم" يحل يوم الخامس من أكتوبر من كل عام، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.