وقف حركة القطارات إلى برلين بسبب إعصار خافيير

برلين (د ب أ)

أوقفت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية الألمانية حركة القطارات بين برلين وهانوفر و برلين وهامبورج حتى إشعار آخر بسبب إعصار "خافيير" وذلك حسبما أعلن متحدث باسم دويتشه بان اليوم الخميس في برلين.

وكان الإعصار قد شل حركة القطارات في جميع مناطق شمال ألمانيا.