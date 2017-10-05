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وقف حركة القطارات إلى برلين بسبب إعصار خافيير

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مصراوي Masrawy

وقف حركة القطارات إلى برلين بسبب إعصار خافيير

03:33 م الخميس 05 أكتوبر 2017

وقف حركة القطارات إلى برلين بسبب إعصار خافيير

إعصار خافيير

برلين (د ب أ)

أوقفت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية الألمانية حركة القطارات بين برلين وهانوفر و برلين وهامبورج حتى إشعار آخر بسبب إعصار "خافيير" وذلك حسبما أعلن متحدث باسم دويتشه بان اليوم الخميس في برلين.

وكان الإعصار قد شل حركة القطارات في جميع مناطق شمال ألمانيا.

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