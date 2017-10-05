وقف حركة القطارات إلى برلين بسبب إعصار خافيير
وقف حركة القطارات إلى برلين بسبب إعصار خافيير
03:33 م الخميس 05 أكتوبر 2017
إعصار خافيير
برلين (د ب أ)
أوقفت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية الألمانية حركة القطارات بين برلين وهانوفر و برلين وهامبورج حتى إشعار آخر بسبب إعصار "خافيير" وذلك حسبما أعلن متحدث باسم دويتشه بان اليوم الخميس في برلين.
وكان الإعصار قد شل حركة القطارات في جميع مناطق شمال ألمانيا.
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