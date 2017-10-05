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الصليب الأحمر: العنف في سوريا بلغ أعلى مستوى منذ أواخر 2016

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مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر: العنف في سوريا بلغ أعلى مستوى منذ أواخر 2016

03:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الصليب الأحمر: العنف في سوريا بلغ أعلى مستوى منذ أواخر 2016

الصليب الأحمر - ارشيفية

جنيف (د ب أ)

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أن سقوط قتلى مدنيين في سوريا قد تزايد خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تصاعد القتال إلى أعلى مستوى منذ معركة حلب العام الماضي.

وقالت ماريان جاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إنه "رغم أن الشهور الأخيرة قد أظهرت بعض الأسباب للأمل، إلا أن العودة إلى العنف قد تسببت مجددا في مستويات غير محتملة من المعاناة في مناطق واسعة في سوريا."

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن العنف ليس مقتصرا على المناطق، التي تقاتل فيها طائرات سلاح الجو الروسي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بشكل منفصل، ضد مسلحي داعش، مثل دير الزور وريف حلب الغربي والرقة".

وأوضحت أنه فضلا على ذلك يجري القتال في مناطق يفترض أنها مستفيدة من اتفاقات التهدئة، مثل إدلب وريف حماة والغوطة الشرقية.

وتصاعد العنف في سوريا العام الماضي خلال معركة حلب، والتي انتهت في ديسمبر عندما انتزعت قوات السورية، التي تدعمها ، السيطرة على المدينة المهمة من أيدي قوات المعارضة.

ونتيجة للعنف، يصعب على وكالات المساعدات الوصول إلى المدنيين، كما دمرت أعمال العنف البنية التحتية المدنية الرئيسية.

وحُرم مئات الآلاف من الرعاية الصحية، حيث تم تدمير ما يصل إلى 10 مستشفيات خلال الأيام العشرة الماضية، حسب الصليب الأحمر.

وأربك القتال وكالات المساعدات، حيث يصل أكثر من ألف شخص يوميا إلى مخيمات اللاجئين الداخلية بأنحاء الرقة في شمال شرقي سوريا ودير الزور شرقي البلاد.

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