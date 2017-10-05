فلاحون بالمنوفية عن أسعار السماد: "تبوير الأرض أرخص"

المنوفية - مروة فاضل:

سات حالة من الغضب بين فلاحي محافظة المنوفية، عقب قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بزيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه لطن اليوريا، بزيادة قدرها 241 جنيهًا في الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه، بعد أن كان سعر طن الأسمدة 2959 جنيهًا، قبل بداية الموسم الزراعي الشتوي والذي يتم فيه زراعة محصول القمح والخضراوات.

وقال عبداللطيف طولان، مزراع، إن الفلاح هو العنصر الضعيف في الدولة ومنظومة الزراعة كلها، تأتي عليه الدولة دون مراعاة لوضعه المالي أو الاقتصادي، مضيفًا أن زيادة الأسعار تدريجيًا سيدمر الزراعة، خاصة وأن الفلاح لا يجد مقابل من الدولة لارتفاع الأسعار.

وأضاف طولان لـ"مصراوي"، أن العديد من فلاحي مركز الشهداء، اتجهوا لتبوير أراضيهم والتوقف عن زراعتها، والعمل كعمال يومية في أعمال المحارة والبناء عقب ارتفاع أسعار المعيشة، وعدم قدرتهم على توفير احتياجات عائلتهم اليومية.

وتابع طولان، أنه ترك نصف أرضه دون زراعة، بسبب عدم قدرته على تسويق المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مضيفًا أن الأسعار في السوق السوداء، التي يلجأ لها الفلاح، ستشهد هي الأخرى ارتفاعًا كبيرًا.

وأضاف محسن عبدالله، أحد مزراعي مركز أشمون، أن الأسمدة شهدت زياة كبيرة منذ شهر يناير الماضي، وما زال الفلاحين يعانون منها حتى الآن، وبدلًا من أن تقوم الدولة بدعم الزراعة والفلاحين وتعويض الفارق الكبير بين مستلزمات الإنتاج وأسعار بيع المحاصيل، اعتمدت زيادة جديدة في أسعار الأسمدة.

وأضاف محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، وأحد مزراعي المنوفية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمدة هي الثانية في أقل من 6 أشهر بإجمالي زيادة بلغت نحو 65%، مضيفًا أنها زيادة غير مبررة في حين أن الفلاح المصري، وخاصة صغار المزارعين الذين يمثلون نحو 94% لا حول لهم ولا قوة.

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين، أنه على الحكومة تعويض الفلاح عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بعد الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والعمالة والكهرباء ومؤخرا زيادة أسعار النترات.

فيما أكد المهندس أحمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ووكيل زراعة المنوفية السابق، أن الزيادة الأخيرة تم اعتمادها بعد زيادة أعباء النقل، قائلا "الزيادة ليست كبيرة حيث إن الفدان يستهلك نحو 3 شكائر يوريا وبذلك تكون الزيادة 30 جنيها فقط على الفدان فالزيادة خارج عن إرادة وزارة الزراعه والمبلغ مش كبير قوي فارتفاع أسعار الوقود والعمالة بشركات الاسمدة أحد أسباب زيادة الأسعار."