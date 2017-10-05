متى تصبح الغيرة نقمة ومرض؟

كتب - هشام عواض:

الغيرة شعور لا تخلو منه علاقة زوجية، سواء من الرجل او المراة ويأتي تعبيرًا عن الحب والاهتمام إلا أنه في بعض الأحيان ينقلب الأمر ويصبح نقمة ويولد مشاكل تكبر في بعض الأحيان.

ووضح الدكتور حسام علي صالح، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، لـ"مصراوي"، عن متى تكون الغيرة مفيدة ومتى تصبح نقمة وسببًا للمشكلات؟.

قال "صالح"، إن الغيرة شعور صحي ومفيد ويعبر عن الاهتمام والاحتفاظ والحب، وذلك طالما ليس بها شائكة شك أو سيطرة، لأن إذا تحولت الغيرة لشك فذلك يقلب الأمور وتثير هناك مشاكل.

وأضاف "صالح"، أن الشك يدمر العلاقة الزوجية وذلك لأن ذلك يعني إنعدام الثقة وهي التي تعتبر جوهر العلاقة، وسيؤدي الأمر إلى حدوث صراع ومن ثم تحول الحب لحرق، ويدخل الزوجين في دوامة من المشاكل.

والحل في ذلك هو أن يكون لدى الزوجين وعي كافي، بأن الحياة الزوجية هي مشاركة لا امتلاك، بحيث أن يجب أن يكون هناك تشارك وتحاور بينهما.

وإذا شعر أحد الطرفين أن الطرف الأخر يسيء له بشكه فيه، والمبالغة في الغيرة، عليه التحدث والتحاور وعلاج الشكوك، ومحاول الفهم بشكل لطيف أن الغيرة الزائدة مؤذية وتبث بينهما التنافر.